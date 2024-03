La increíble razón por la que un jugador de River tuvo que pagar una multa

"Estaba almorzando y me sonó el teléfono, pero en River te hacen multa si sacás el celular", reveló Fonseca sobre el momento crucial en que recibió la llamada que tanto había esperado. A pesar de las miradas de sus compañeros, decidió tomar la llamada. "Me levanté, fui a hablar con el capitán y le pregunté si podía contestar porque era el de la selección. Me dijo que sí, me dio la noticia y llamé a mi familia; mucha felicidad y lágrimas de alegría, fue muy lindo momento".