La inédita decisión del Tata con Messi de cara al debut del Inter de Miami en la MLS

“Tanto Leo como muchos otros jugadores están llegando a un límite físico importante”, explicó el entrenador. Sin un once definido, añadió: “Evaluaremos de qué forma encaramos los próximos tres partidos”. En cuestión de semanas, Inter Miami disputará una nueva final en la US Open Cup .

Tata Martino sobre Leo Messi



De todas formas, se espera que el capitán de la Selección Argentina y campeón del mundo diga presente en el debut de las Garzas por el certamen doméstico. En principio, el consenso con el Tata sería descansar en la previa de la instancia decisiva ante Houston Dynamo, el 27 de septiembre.

Sin presiones

Con vistas a la primera presentación en la liga local y en condición de visitante, la ciudad de Nueva York está expectante por recibir al astro argentino. De todas formas, el ex DT de Newell's afirmó que sobrelleva la situación con calma: “Entiendo las ganas de la gente por verlo, pero no puedo actuar en función a eso. Si no, correría el riesgo de hacer las cosas mal. A mí lo único que me interesa es que esté apto para jugar. Hay una cuestión, en toda la carrera de Leo, que es que él quiere jugar siempre. A veces hay que hacerlo parar y convencerlo".

La Pulga también podrá ausentarse en otras ocasiones debido a sus compromisos con el combinado nacional. El estratega aseguró que el plantel deberá estar preparado bajo aquella coyuntura: “Nosotros tenemos que buscar contar un equipo que pueda salir adelante, aún con la ausencia importantísima de Lionel. Entendemos que esto, por lo menos tres veces en el año, va a suceder. Tenemos que ir previendo esta situación”.