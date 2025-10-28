La inesperada canción de los hinchas de Barracas para sus jugadores en la derrota ante Boca

Lo hinchas del guapo fueron claro con sus hinchas con un pedido particular a sus futbolistas en la derrota 3-1.

Boca dio vuelta un resultado trabajado ante Barracas Central que en la primera etapa había conseguido la ventaja parcial luego de quedarse con uno menos por la expulsión de Iván Tapia. Costoso en el primer tiempo con un equipo previsible y una coordinación defensiva del Guapo que no se vio en la segunda etapa, por lo que terminó perdiendo el partido 3-1 en su estadio.

El equipo de Claudio Úbeda necesitaba la victoria para no perder pisada a los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores, el anhelo que tienen los hinchas debido a que hace dos temporadas no es parte de la misma. Por parte del equipo rojiblanco también soñaban con quedarse con los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones y quedarse con un buen resultado ante un equipo de la magnitud del xeneize.

En el trámite del partido los hinchas de Barracas le metieron presión a sus futbolistas por el resultado del encuentro que no era favorable. En medio de un contexto de paridad deportiva, a pesar de las diferencias de las diferencias económicas y la jerarquía del plantel, los hinchas del Guapo rebajaron la relevancia del xeneize en sus cánticos para apoyar a su futbolistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TyC Sports (@tycsports)

“A ver si ponen huevo que no juegan con nadie”, rezaba alguna estrofa de la canción que sonó en el estadio Claudio Fabián "Chiqui" Tapia en la derrota 3-1.

Boca dio vuelta un partido por primera vez en el año y le ganó a Barracas Central

Boca arrancó mal pero se lo dio vuelta a Barracas Central, en el marco del postergado por fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

Mientras el “Guapo” buscaba una victoria para mantenerse en zona de playoffs, el “Xeneize” necesitaba ganar para meterse entre los ocho mejores pero también para sumar para la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores del año que viene.

El ingreso de Exequiel Zeballos en el entretiempo fue decisivo para combinarse con Milton Giménez y revertir la historia. El "9" metió un doblete y Miguel Merentiel cerró la cuenta para el 3-1 definitivo.

Es la primera vez que Boca da vuelta un resultado en el año.

Una victoria trabajada

El comienzo había sido favorable a la visita, con posesión de pelota en campo rival, aunque sin chances de gol.

La polémica dominó la escena rápidamente con un golpe de Rafael Barrios sobre Merentiel que ni el VAR ni el equipo arbitral en cancha decidió sancionar con expulsión.

Un par de minutos más tarde, Nicolás Lamolina le sacó la segunda amarilla a Iván Tapia por una falta que no existió sobre Leandro Paredes.

Pasados los 20' de la etapa inicial, Rodrigo Insúa metió un zapatazo desde 35 metros quedó sin respuestas a Marchesín y se transformó en uno de los mejores goles del año.

¡ES PARA CERRAR EL ESTADIO! Rodrigo Insúa se volvió loco y sacó este remate infernal para el 1-0 de Barracas ante Boca. ¡El gol que soñó toda su vida!



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

El partido se le hizo cuesta arriba a Boca, que tuvo demasiados jugadores en la zona creativa y solo a Milton Giménez como referencia. Lejos de mover el banco, Claudio Úbeda dejó todo como estaba y por eso el xeneize careció de futbolistas que atacaran los espacios. Desde la expulsión de Tapia, se imponían los ingresos de Exequiel Zeballos o Braian Aguirre, pero el técnico no hizo nada y ya demuestra que no está a la altura de semejante responsabilidad.

Igualmente, de tanto tener la pelota, la visita generó un par de situaciones con el remate de Paredes de media distancia y y un cabezazo de Giménez que salió al lado del palo tras un buen centro de Merentiel.

Para el complemento, Úbeda hizo lo obvio y la entrada de Zeballos cambió el partido. Desde el comienzo, el Chango empezó a marcar diferencias y de hecho armó la jugada del empate.

El "7" encaró para adelante y Giménez aprovechó una pelota limpia dentro del área y definió abriendo la cara interna del pie derecho para igualar las acciones.

¡ASÍ LO EMPATABA BOCA POR UN FACTOR CLAVE! El Chango Zeballos ingresó y fue DETERMINANTE: Miton Giménez se la llevó y marcó el 1-1 ante Barracas.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Un centro desde la derecha de Barinaga, que estaba a punto de salir por bajo rendimiento, encontró a Giménez por el segundo palo y el "9" demostró porqué es el mejor delantero del equipo en el año. Un cabezazo de pique al piso contó con la colaboración de Ledesma y se transformó en el 2-1.

¡DOBLETE DE MILTON Y BOCA LO DA VUELTA! Gran centro de Barinaga y cabezazo letal de Giménez para el 2-1 ante Barracas.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Con la ventaja, la superioridad de la visita se empezó a sentir cada vez más. Barracas tuvo que abandonar su campo y dejó espacios en la zona defensiva que Boca aprovechó perfecto.

Tras un córner para el Guapo, el xeneize salió rápido de contra y Zeballos armó una jugada individual que terminó con Merentiel empujando la pelota al gol en el área chica para liquidar el partido.

¡EL CHANGO, OTRA VEZ CLAVE! Zeballos asistió a Merentiel para que la Bestia marque el 3-1 de Boca ante Barracas.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Los últimos 25' se jugaron para la estadística, porque Boca se dedicó a controlar la pelota y Barracas mostró sus limitaciones con un jugador menos.

El equipo de Úbeda logró un triunfo clave para las aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.

SÍNTESIS

Barracas Central: Ledesma; Barrios, Insúa, Demartini, Jonathan Rak, Jappert; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc; Jonathan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Goles: PT 20 Rodrigo Insúa (BC). ST 8 y 11 Giménez (B), 21 Merentiel (B).

Expulsado: PT 14 Iván Tapia (BC)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Claudio Tapia