La inesperada frase que Lionel Scaloni le dijo a Alexis Mac Allister después de ganarle a Brasil

"Cuando termina el partido con Brasil, nosotros volvemos al vestuario y el cuerpo técnico pasa uno por uno a saludar… Y cuando me saludó a mí, me dijo: 'Gracias por todo?. Yo no lo relacioné con nada, pensé que era porque estaba emocionado por ganarle a Brasil", comenzó relatando el pampeano, futbolista un indiscutido en el armado del plantel, en una entrevista para el medio clank.media que conduce el periodista Juan Pablo Varsky.