La inesperada respuesta del Dibu Martínez a los franceses que lo abuchearon

Dibu Martínez 2.jpg Dibu Martínez

El presentador de la gala, Didier Drogba, tuvo que intervenir para calmar a la audiencia y solicitar respeto. Sin embargo, los abucheos no pasaron desapercibidos. El arquero, visiblemente afectado, se dirigió al público: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".