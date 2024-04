La insólita acusación de un periodista para el entrenador de Tigre tras la derrota con Unión: "Son unos..."

Luego de la derrota 1-0 ante el Tatengue por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador del Matador Sebastián Domínguez fue sorprendido en vivo durante la conferencia de prensa y no supo qué responder.

"La verdad es que no te voy a echar la culpa a vos de todo lo que está pasando . Tu cara cambió, es de preocupación en comparación al otro partido que se te veía con otra cara. Yo, y creo que la mayoría de los hinchas, no coincidimos con vos que jugaron bien", comenzó relatando el periodista que se encontraba en la sala de prensa.

Siguiendo con su línea para expresar su clara idea, habló sin escrúpulos ante el micrófono y apuntó contra los jugadores: "Valoro tu orgullo para agarrar este equipo porque... viendo a estos muertos, la verdad que siendo técnico yo no los agarro. No te echo la culpa a vos, los venimos viendo a estos muertos, que son unos muertos".

Sumado a esto, en su relato fue conciso con algunos jugadores del plantel: “De corazón, hay jugadores que no pueden jugar en Tigre porque son tortugas. Yo te voy a dar nombres: (Juan) Sánchez Miño es una tortuga, no sé cómo puede jugar en Tigre y no sé qué le verás vos".

Desentendido de la situación, Sebastián respondió con cierto asombro: "¿Pero cuál es la pregunta? Eso fue una descarga ¿Cuál es la pregunta?".

El equipo suma dos derrotas en dos encuentros disputados desde que llegó Domínguez, y terminó la temporada de Copa LPF en la última posición de la zona B con tan solo cinco puntos en 14 fechas. El próximo miércoles, el Matador tendrá el clásico ante Chacarita por la Copa Argentina.