La insólita declaración de un tenista argentino en Roland Garros que recorre el mundo

Al ser consultado sobre el partido de dobles que tiene que disputar este miércoles junto al mejor jugador chino del momento, Bu Yunchaokete (70°), el argentino puso en duda su participación: “La verdad es que no tengo idea y no me importa mucho. No le doy mucha bola al dobles y no sé si vamos a jugarlo tampoco. La comunicación con mi pareja es complicada porque es chino, pero mañana hablaremos para ver qué hacemos. La verdad es que el dobles me da lo mismo”.