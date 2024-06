La insólita definición de Bichi Borghi sobre Scaloni: "Parece que no es Argentino"

“A mí me parece que no es argentino. Porque no se queja, no putea, no hace devoluciones a periodistas que pensaron que no podía ser el técnico, nunca se vengó, nunca tuvo ira o bronca con alguien“, comenzó explicando Borghi antes de agregrar: “Me sorprendió porque hizo cambios ofensivos, defensivos… Está muy bien respaldado con tres tipos muy interesantes. Hay un equipo de trabajo maravilloso. Scaloni lleva muy bien las riendas de la Selección Argentina”.