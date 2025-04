La insólita sanción a Lautaro Martínez en Italia

Extraña situación la que vive Lautaro Martínez en Italia con una pena extraña que no queda del todo clara. El capitán del Inter de Milán y figura clave de la Selección argentina, fue sancionado económicamente por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) luego de haber proferido una expresión blasfema durante el partido ante Juventus , disputado el 16 de febrero por la Serie A .

La decisión fue comunicada oficialmente este lunes, tras una investigación que se extendió por casi dos meses. El delantero deberá abonar una multa de 5.000 euros , aunque no recibirá suspensión deportiva .

Desde un primer momento, Lautaro negó los cargos. “Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino ”, había expresado públicamente en febrero.

Sin embargo, en los últimos días la Fiscalía Federal accedió a nuevos registros audiovisuales y sonoros que habrían confirmado la acusación y derivaron en la sanción.

El caso de Lautaro se suma a otros antecedentes similares en el fútbol italiano, donde se aplicaron multas o suspensiones por expresiones blasfemas captadas por cámaras, como ocurrió con Gianluigi Buffon en 2021 y el arquero Stefano Turati en 2023.

Si bien el delantero argentino podrá estar presente en el próximo partido del Inter frente al Cagliari, el episodio refleja el alto nivel de control que hoy rige en la Serie A sobre los gestos y palabras de sus protagonistas.

Lautaro será rival de River

El Inter de Milan es cabeza de serie del grupo de River en el Mundial de Clubes, donde también están el Monterrey de México y el Urawa Red Diamonds.

"Yo tuve la posibilidad de enfrentarlo cuando jugaba en el fútbol argentino y es un equipo muy grande de nuestro país. Es un grande a nivel mundial porque es conocido, es reconocido", dijo sobre el club al que le convirtió un solo tanto durante su carrera. Fue en el Monumental, en 2017, luego de un rechazo de un defensor que pegó en Martínez y entró en el segundo palo. Fue una definición muy similar a la del tanto que le anotó a Bolivia por Eliminatorias en La Paz, en la victoria 2 a 1 de Argentina camino a Qatar 2022.

Sumado a eto le sumó importancia al duelo que será el 25 de junio en el Lumen Fields, de Seattle: "Tenemos que preparar también ese partido de la mejor manera, ellos también se lo van a tomar de la manera en la que nos lo vamos a tomar nosotros. Serios, como si fuese una final, como nosotros tenemos que tomar todos los partidos".