La insólita secuencia que protagonizó Mauro Icardi en la Copa de Turquía

Mauro Icardi , delantero y figura del Galatasaray de Turquía, protagonizó un episodio insólito en la Copa de ese país: ante Fethiyespor (equipo de la segunda división de Turquía), tuvo dos penales y el arquero rival le tapó ambos. Pese a eso , el equipo de Estambul ganó 2-1 y avanzó en la competencia.

El partido por el Grupo A de la Ziraat Türkiye Kupas tomó un giro inesperado en apenas minutos. Primero, el árbitro sancionó un penal a favor del Galatasaray por una mano dentro del área que despertó dudas. Icardi se paró frente a la pelota, apuntó con calma, pero el arquero de Fethiyespor, Arda Akbulut, le adivinó la dirección y le negó el gol.

La historia parecía terminada, pero no: el VAR detectó una entrada anticipada de un defensor del Fethiyespor en el área, lo que obligó a repetir la ejecución. Cuando todo indicaba que la segunda oportunidad sería definitiva, Icardi volvió a ejecutar y otra vez Akbulut estuvo enorme para taparla.

Que un goleador de la talla de Icardi, con mucha experiencia y acostumbrado a convertir desde los doce pasos, falle dos penales seguidos en cuestión de minutos ante un rival de menor jerarquía es sin dudas una de esas raras imágenes que generan revuelo en el mundo del fútbol.

El gigante de Europa que quiere contratar a Mauro Icardi

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray es toda una incertidumbre tras conocerse que el club turco no es convencido de hacerle una propuesta de renovación del vínculo, que finaliza en junio de 2026. En ese contexto, el delantero argentino ha sido ofrecido a la Roma, uno de los clubes históricos de la Serie A italiana.

El club italiano evalúa la posibilidad de incorporar al ex capitán del Inter en el próximo mercado de fichajes de enero, aunque hasta el momento no existe una oferta formal. “Se termina una era”, arriesgó Hurriyet sobre su posible salida de Estambul.

Representantes de Icardi han presentado su nombre a la Roma, que busca reforzar su delantera para la segunda mitad de la temporada. El club italiano, bajo la dirección deportiva de Frederic Massara, ha incluido al argentino en su lista de opciones para el mercado invernal. Fanatik añade que ya se produjo un primer contacto entre los representantes del jugador y la directiva romana.

El rosarino, de 32 años, podría adelantar su salida del club turco en enero. El delantero argentino ha disputado quince partidos en la Superliga de Turquía esta temporada, en los que ha marcado ocho goles en 620 minutos de juego. Su rendimiento mantiene el interés de equipos europeos, y su experiencia previa en la Serie A —donde anotó 121 goles con la casaca del Inter— lo posiciona como un perfil atractivo para la Roma, institución en la que brilla su compatriota Matías Soulé y en la que hoy Paulo Dybala es suplente (suena con fuerza en Boca Juniors).

Mientras tanto, Mauro Icardi es ídolo en el Galatasaray, donde acumula 64 goles y 22 asistencias, que le permitieron al elenco turco acumular cinco títulos desde su llegada.