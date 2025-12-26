La China Suárez se la jugó y gastó millones en regalos de Navidad

La China fue vista en un comercio de la Capital Federal donde gastó una suma millonaria en regalos para su familia.

Los regalos abundaron en la Navidad que pasaron Mauro Icardi y la China Suárez . Todos aquellos quienes participaron de la noche festiva del 24 de diciembre se llevaron sus regalos comprados en un comercio de la Avenida Santa Fe de la Capital Federal.

Sorpresivamente la actriz fue vista por la ciudad visitando un comercio donde desembolsó una suma millonaria con motivo de poder ofrecer regalos en nochebuena. Vestida de jeans, remera blanca y una gorra para intentar pasar más desapercibida ante la sociedad, Suárez realizó las compras.

En las redes sociales no faltó en aparecer el momento exacto donde se acercó a la caja registradora para abonar los gastos hechos por las prendas elegidas. En una foto tomada desde atrás, se ve que la caja registradora marca un monto de 4.585.354 pesos que la China tuvo que desembolsar.

El posteo de la China Suárez sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River

La posibilidad de ver a Mauro Icardi con la camiseta de River volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas y Eugenia “La China” Suárez dio su opinión al respecto.

Según trascendió en medios vinculados a la información del espectáculo, desde la dirigencia del club de Núñez existió un contacto informal para conocer la situación deportiva del delantero y su predisposición a futuro, reavivando un rumor que cada tanto reaparece en el mundo del “Millonario” y genera expectativa entre los hinchas.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez, quien aseguró que el diálogo fue realizado por el presidente Stefano Di Carlo, donde se apuntó a saber cómo se proyecta Icardi de cara a 2026.

Desde River, sin embargo, fueron cautos y reconocieron que una eventual llegada es compleja, principalmente por su contrato vigente con Galatasaray y las condiciones económicas que rodean al futbolista.

La China salió al cruce

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza una versión que vinculaba el posible arribo del delantero a la influencia de “La China” Suárez, donde se dijo que la actriz estaría entusiasmada con la chance de que su pareja juegue en River y habría tenido un rol clave en ese supuesto acercamiento.

Ante el revuelo, Suárez salió a desmentir los rumores desde su cuenta de X: “¿Que yo ‘di el ok’ para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía ”.

“No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”, finalizó el mensaje la actriz. De esta forma, el futuro de Icardi sigue siendo incierto y su posible llegada a River es un misterio.