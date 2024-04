La jugada apuesta de River para que Gonzalo Montiel vuelva a jugar en el Millo

El lateral derecho no es tenido en cuenta en su equipo de la Premier League y en Núñez planean repatriarlo para junio

River Plate arrancó con el pie derecho en la Copa Libertadores y en la Copa de la Liga trae un andar irregular pero que le permite seguir soñando con sumar un nuevo título. Pero los fanáticos aún miran de costado el trabajo de Martín Demichelis, quien sabe que todavía no logra conectar y busca mejorar el rendimiento de su equipo.

Desde que llegó el ex defensor del Bayern Munich a las filas del Millonario, uno de los puntos flojos del equipo ha sido el lateral derecho, ya que Marcelo Herrera nunca terminó de consolidarse en el puesto, Sant’anna llegó para pelear un lugar pero tampoco ha convencido, y luego ha tenido que improvisar como lo hizo el domingo con Sebastián Boselli, quien en realidad es zaguero central.

image.png

Hablamos de Gonzalo Montiel, quien fue primero defensor central y luego se reconvirtió a lateral derecho, de la mano de Marcelo Gallardo. Es que desde el 2021 que el nacido en González Catán se desempeña en Europa y ahora hay una novedad importante por su futuro: no seguirá en Inglaterra.

River sueña con repatriar a Gonzalo Montiel

El Nottingham Forest decidió no hacer uso de la opción de compra por Gonzalo Montiel y ahora el ex River debe volver al club dueño de su pase, el Sevilla de España. Esta novedad hasta podría ser significativa para el Millonario, puesto de que el regreso de los ex jugadores siempre está latente en cada mercado de pases.

image.png

Cachete está desde mediados de 2023 en la Premier League, jugando en el equipo recién ascendido, donde ya acumula 9 partidos por liga desde ese entonces. La gran pieza del River de Marcelo Gallardo, no es considerado titular indiscutido y eso explica los bajos números. Por Copa de Liga y Por FA Cup jugó cinco encuentros en total, en los que no hizo goles.

River juega la Libertadores y pondrá todas las fichas en pasar Fase de grupos, en primera instancia. Pero, además, si avanza a octavos tendrá disponible un mercado de pases donde podría reforzarse con la llegada del defensor.

La realidad es que hablar de nombres a esta altura es demasiado prematuro porque aún no hay planificación conocida al respecto. Eso sí: Sevilla parece no querer contar con Gonzalo Montiel y hay que ver si escucha la oferta de un nuevo préstamo cuando se venza el presente del Nottingham.