La jugada pregunta que le hicieron a Scaloni y no quiso responder

Como no podía ser de otra forma, ante una multitud de periodistas, el director técnico argentino se dispuso a contestar preguntas de todo tipo en la antesala a lo que serán dos partidos muy importantes para el combinado argentino en busca de mantenerse firme en la cima de la tabla de posiciones.

Entre una de las tantas preguntas que le hicieron no faltó el que intentara hacerlo meter al pujatense en la polarización actual que existe entre los candidatos presidenciales y sus propuestas. Una de las consultas estuvo direccionada a que de su opinión acerca de las Sociedades Anónimas Deportivas, uno de los temas que más revuelo provocó en la última semana en el mundo futbolero.

proyecto sad sociedades anonimas deportivas A Scaloni le consultaron sobre las SAD

La respuesta de Scaloni sobre las SAD

En la mañana del miércoles, a Lionel Scaloni le consultaron respecto a su opinión personal de dicha temática, haciendo alusión a que él es un hombre nacido en clubes. Ante la pregunta, el entrenador de la selección argentina dijo: “No, no sé. Yo en eso no me meto”.

"EN ESO NO ME METO"



La respuesta de Scaloni cuando le consultaron qué opina sobre la privatización de los clubes. pic.twitter.com/8yhZLoRcAj — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

Recordemos que la Liga Profesional de Fútbol ratificó esta semana su postura de sostener “el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro” y rechazó “de plano el formato de sociedades anónimas”, en pos de una opinión personal del candidato a presidente Javier Milei. Los clubes que integran la Liga se reunieron en un hotel de la localidad de Ezeiza y ahí acordaron esta postura y emitieron un comunicado bajo el título “No a las SAD”.