La lapidaria frase de Sebastián Battaglia que reveló cómo es su relación con Riquelme

El ex director técnico de Boca volvió a hablar de Riquelme y reveló cómo es su actual relación con el presidente del Xeneize.

En la rica historia de Boca Juniors, Sebastián Battaglia ocupa un lugar destacado, con dos títulos mundiales en su haber, y como el jugador más laureado del club. Sin embargo, su paso como director técnico no estuvo exento de controversias, y su despido, de manera peculiar en una estación de servicio con Riquelme, marcó un capítulo que quedó grabado en la memoria de todos.

"Sabemos lo que es la figura del hoy presidente del club, pero Martínez va a tener que convivir con eso. Le ha dado mucho al club. Yo escuchaba que se decía públicamente que era el equipo de Román en la prensa y eso no me gustaba. Cada vez que se venía un Superclásico, decían que era el equipo de Gallardo contra el equipo de Riquelme. Cuando uno está al frente del equipo, se debería tener más respeto con el entrenador", expresó Battaglia, recordando las críticas que recibió durante su gestión.

A pesar de considerar que su paso por Boca entre agosto de 2021 y julio de 2022 fue "bastante bueno", el santafesino no dudó en hacer un mea culpa. "Siempre hay cosas para arrepentirse. Uno toma decisiones que piensa que son correctas y que uno se puede equivocar. Hubo cosas que hicimos bien y otras mal. Pero hubo algunas situaciones en las que hubiese actuado de otra manera y no lo digo por el final (el despido en la estación de servicio), sino por todo el proceso. Hay que hacer las cosas de la mejor manera", admitió Battaglia.

Battaglia 2.jpg

En cuanto a Diego Martínez, el actual entrenador de Boca, Battaglia lo elogió, reconociendo su trayectoria ascendente en otros clubes. "Ha tenido un recorrido de menor a mayor. En los equipos que ha estado pudo competir, tuvo buenas campañas. Hoy tiene la posibilidad de estar en un club como Boca, que sabemos lo que significa, que te exige tener la posibilidad de competir en muchos torneos", destacó.

"Yo no di ningún paso al costado, yo no renuncié de Boca. Y con Román no volví a hablar después de las elecciones", cerró.