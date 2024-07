La lesión de Lionel Messi: el Tata Martino confirmó cuándo estará para jugar

El impacto de la lesión de Messi no solo preocupa a los fanáticos del Inter Miami, sino también a la Selección Argentina, ya que su presencia en la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 está en duda. Según informan desde Estados Unidos, Martino confirmó que el tobillo de Messi está mejorando, aunque todavía usa una bota que le inmoviliza la zona afectada.

Pese a la gravedad inicial, el hecho de que no se haya considerado una intervención quirúrgica es una buena noticia. “Leo se va a recuperar del tobillo y probablemente a fines de agosto estemos con el plantel completo”, afirmó el Tata, anticipando el esperado regreso del 10 al campo de juego.

A pesar de la lesión, Messi no ha dejado de ser una figura central. Durante su recuperación, el astro argentino se tomó unos días de vacaciones junto a su amigo y excompañero Luis Suárez, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales. Incluso compartió algunas fotos en las que se lo ve usando la bota protectora en su tobillo izquierdo. Esta lesión, un esguince con compromiso ligamentario, lo obligó a salir del partido en el segundo tiempo, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la selección nacional.

Tata Martino 2.jpg El Tata Martino y Lionel Messi

Qué dijo el Tata Martino sobre los rumores que Messi compraría Newell’s

En medio de la recuperación, surgieron rumores sobre un posible retorno de Messi a Newell's, el club de su infancia. Sin embargo, Martino fue tajante al desmentir estas especulaciones. “¿Si me haría ilusión?... Si fuese cierto... pero es una noticia totalmente falsa. Más que nada, a alguien le ha venido bien hablar de esta noticia, pero no tiene nada de veracidad”, declaró el entrenador. Esto dejó en claro que, al menos por el momento, Messi no está considerando un regreso al fútbol argentino y se centra en su presente con el Inter Miami.

Mientras tanto, el Inter Miami continúa con su campaña en la Major League Soccer, esperando contar con Messi para fortalecer al equipo. A pesar de su ausencia en el terreno de juego, el reciente bicampeón de América ha estado presente en el entorno del equipo, acompañando a la delegación comandada por Martino y recibiendo homenajes por su logro con la Selección Argentina.