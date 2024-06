La lesión de Luis Advíncula que preocupa a Boca: cuánto tiempo deberá estar parado

El propio jugador y el técnico de la selección peruana indicaron inicialmente que la zona afectada era el tendón de Aquiles, pero la gravedad de la lesión se determinó tras realizarle estudios médicos detallados. Finalmente, se confirmó que Advíncula sufrió una inflamación significativa en el tendón, pero no una lesión de gravedad. Este diagnóstico trajo alivio, aunque también significó que el jugador no estaría disponible para el próximo partido de Perú contra Canadá.

El regreso de Advíncula es crucial para Boca, que enfrentará el 17 de julio el partido de ida del playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en la altura de Quito, seguido por la revancha el 24 de julio en La Bombonera.

Luis Advíncula 2.jpg Luis Advíncula

Cuando estará recuperado Luis Advíncula

Aunque la inflamación en el tendón de Aquiles no es una lesión grave, requiere de tiempo y cuidado para una recuperación completa. "No va a jugar contra Canadá, eso está claro. Pero no lo van a sacar de la Copa, van a esperar la recuperación día a día", informó una fuente cercana a la selección peruana. El defensor viajó con el resto del plantel desde Texas a Kansas City, donde esperarán al duelo contra Canadá. A su llegada, se pudo observar que no caminaba con normalidad, evidenciando la molestia en su tendón.

Un antecedente similar en Boca fue el caso de Sergio Romero, quien también sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles. Romero sintió la molestia a principios de marzo y no volvió a jugar hasta mediados de abril, perdiéndose varios partidos importantes. Este precedente indica que la recuperación de Advíncula podría tomar más tiempo del esperado, aunque cada caso es único y su evolución será monitoreada de cerca por el cuerpo médico.