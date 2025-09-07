⁠La llamativa frase de Omar De Felippe tras perder la final contra Vélez: "15 horas al pedo"

Omar de Felippe mostró su enojo por los goles que recibió su equipo Central Córdoba en la final que perdió el sábado ante Vélez por 2-0 cuando parecía que en la semana habían practicado para contrarrestar situaciones de juego que puedan poner en jaque el resultado. En conferencia de prensa el entrenador tuvo duras palabras con los futbolistas.

"Dormimos en las pelotas paradas: no te puede hacer dos goles el mismo jugador cuando ya estaba predispuesto quién debía marcarlo. Te equivocás una vez, puede pasar, pero dos veces es muy difícil levantar el partido", esbozó el entrenador.

Sin embargo más allá de las declaraciones, De Felippe destacó algunos pasajes del encuentro: "En el entretiempo cambiamos la forma de jugar. El equipo cambió y el juego también. Vélez se metió más cerca de su arco y lo abrió con la pelota parada, para luego saber cómo neutralizar el partido. Nosotros mejoramos en el segundo tiempo y fuimos competitivos. Tuvimos situaciones, pero esto se gana con goles, corta".

Por otra parte se refirió a la actitud de los jugadores y lanzó una llamativa frase sobre los jugadores: "Vivimos de esto: nos encanta, nos pagan... Hacemos lo que queremos, entrenamos tres horas por día, dormís ocho y tenés 15 horas que estás al pedo", comenzó. Es ahí que agregó: "No hay forma de que no tengas ganas. El que no tiene ganas tiene derecho a no tenerlas, pero lo corrés y juega otro. Hay que buscar a los que tienen ganas en la vida, sino es complicado".

Sobre su expulsión

"Estoy caliente por la expulsión porque no reclamé nada. Fue una indicación a mi jugador. Le dije a Pignani que empiece a generar línea de pase porque lo estaban apretando contra la línea. El cuarto árbitro escuchó lo que dije y Tello pensó que le estaba hablando a él. No sé por qué me echa", soltó.