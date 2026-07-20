La llegada EN VIVO| La selección aterrizó en Ezeiza y está de vuelta en el país

El grupo de jugadores regresó incompleto, aunque este martes también podría llegar Messi a Rosario.

El avión que trasladó a un grupo mayoritario jugadores de la Selección que fue subcampeona del mundo, llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York , dónde había partido muy temprano en la mañana.

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO , donde los jugadores abordarán un mico que los llevará hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza .

Son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

La delegación fue encabezada por Claudio Fabián Tapia, presidente de AFA.

Los que no llegaron al país

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami.

Desde allí, el capitan del seleccionado vendrá este martes, directamente a Rosario, para pasar tiempo con toda su familia.