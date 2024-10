La madre del Cuti Romero reveló en qué equipo del fútbol argentino va a jugar su hijo

El defensor argentino tiene con objetivo volver al fútbol argentino antes de retirarse, y su destino no sería ni Boca ni River.

En una reciente entrevista, su madre, Rosa, reveló los deseos más profundos de su hijo y dejó claro que el amor de Cuti por el club cordobés sigue siendo una parte fundamental de su vida. Durante su visita al país en la última fecha FIFA, donde Argentina enfrentó a Bolivia, Rosa habló en el programa "Tiempo" por Radio Sucesos y no dudó en compartir la conexión inquebrantable entre Cristian y Belgrano: “El sueño de toda su vida es triunfar en Belgrano, que hoy sigue siendo su amor. Es una cuota pendiente y seguro lo va a hacer”.

El Cuti Romero, que jugó apenas 16 partidos con la camiseta celeste entre 2016 y 2018 antes de ser vendido a Europa, siempre ha manifestado su deseo de volver a jugar para el club de Barrio Alberdi. Su carrera en Europa lo llevó a destacarse en equipos como el Genoa y el Atalanta en la Serie A, antes de llegar al Tottenham en la Premier League, donde ha consolidado su lugar como uno de los mejores defensores del mundo. Sin embargo, el defensor no olvida sus raíces ni su deseo de regresar al fútbol argentino.

A pesar de su éxito en Europa, Romero nunca perdió de vista lo que significa Belgrano para él y su familia. Rosa recordó con orgullo cómo su hijo siempre tuvo una profunda admiración por Lionel Messi, a quien considera su ídolo desde niño, y cómo el sueño de compartir vestuario con él en la Selección Argentina se hizo realidad. “De muy chico, el Cuti tenía de ídolo a Messi. Y jugar con él es soñado. Nos hace muy felices verlo como parte de este grupo maravilloso que es la Scalonetta”, confesó la madre.

Cuti 2.jpg El Cuti Romero

El regalo del Cuti Romero a su madre con su primer sueldo en Italia

Uno de los momentos más emotivos que vivió la familia fue cuando el Cuti Romero recibió su primer sueldo en Italia. En lugar de usar el dinero para comprarse algo para él, decidió sorprender a su madre con un regalo inesperado. “Cuando ganó su primer sueldo, en Italia, se acercaba la fecha de mi cumpleaños, y me pidió que fuera a ver algunas propiedades. Me gustó un dúplex muy lindo en la zona sur, creí que era para él. Pero me lo regaló a mí”, relató Rosa, visiblemente emocionada.