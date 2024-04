La mala onda de Simeone al ver a Burgos en España: el video

Mono Burgos 1.jpg El Cholo Simeone y el Mono Burgos

En el pasado, hubo declaraciones que evidenciaron cierta tensión entre ambos, como cuando Burgos expresó su malestar tras una derrota del Atlético de Madrid ante el Real Madrid. Sin embargo, a pesar de estos roces, el vínculo entre Simeone y Burgos parece estar marcado por una historia de amistad y colaboración que trasciende los desacuerdos.

Que había dicho el Mono Burgos hace un tiempo sobre su pelea con Simeone

El propio Mono Burgos había salido a decir que a pesar de las cosas que se pudieran decir, siempre serían amigos.

“Mirá, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno, ahí el Cholo dice que aparecen Diego y Simeone. Me invitaron a participar del documental pero no pude hacerlo, porque yo estaba en Newell’s y con todo este tema del COVID decidí postergarlo, no iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo metiendo gente en el club que pueda romper esa burbuja, jugando cada 48 horas y con vuelos de 12 horas tenia que evitar el riesgo”, comentó el ex arquero hace un tiempo.

En el homenaje a Diego Godín, ambos mostraron una disposición a dejar atrás las diferencias y recordar los momentos de éxito que compartieron en el pasado.