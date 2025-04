La mano derecha de Maradona durante años destrozó a Gabriel Anello: la anécdota que contó

Fernando Signorini, una de las personas más cercanas a Diego Armando Maradona y quien fue su preparador físico en varios momentos , fue duro contra el periodista Gabriel Anello en declaraciones con el medio AZZ por dichos que habría expresado sobre el ex entrenador de River Martín Demichelis.

"No es posible que cualquiera pueda decir cualquier cosa. Hay una bestia peluda que se llama Gabriel Anello , que insulta que es vulgar, grosero ", comenzó diciendo y desarrolló sobre los dichos sobre Demichelis: "El día que Gallardo volvió a River, él como estaba en contra de Demichelis, tal vez porque es muy pintón, tiene una linda familia y una hermosa mujer y este es lo que es, alguien le dijo: 'terminá con Martín que en este momento está volando a México para hacerse cargo de Monterrey'. Él dijo: 'Pueda ser que se le caiga el avión'".

“¿Cómo puede ser que nadie tome medidas contra eso?”, dijo y agregó un nuevo interrogante: “¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones? ¿Para qué sirve el deporte, para hacerte pedazos ? Entonces éste mamarracho, éste monigote tendría que estar afuera, lo tendrían que encerrar en una biblioteca y enseñarle cosas que tengan profundo contenido humanista”. Sumado a esto profundizó su crítica citando una frase del entrenador Ángel Cappa pintada en el Barrio Zavaleta, en las cercanías al estadio Huracán: “Si el fútbol no sirve para ser feliz, ¿para qué sirve?”,

Muerte de Maradona: la impactante revelación de los médicos sobre su operación en la cabeza

Este jueves se llevó a cabo una nueva jornada en el marco del juicio donde se investiga la muerte de Diego Maradona, donde declararon cuatro testigos que dieron a conocer inesperados datos sobre una importante cirugía que tuvo, y complicaron a quien fue su médico, Leopoldo Luque.

Se trata de los médicos que descubrieron el hematoma subdural del ex futbolista, quienes declararon en lo que fue la décima audiencia del juicio.

Luque, el médico de cabecera de Diego imputado en la causa, fue señalado como la persona que decidió operarlo 20 días antes de su muerte. Todo esto a pesar de que varios profesionales habrían advertido que cuadro no requería de la intervención quirúrgica.

Flavio José Tunessi, médico traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, tuvo un rol fundamental en los días previos a la cirugía, ya que solía verlo a diario en la sede del equipo platense. En su declaración, aseguró que fue notorio el abrupto deterioro en la salud -del entonces DT - hacia fines de octubre del 2020.

Y afirmó - según publica Infobae- que notó un importante cambio entre el partido que marcó la reanudación del fútbol argentino en plena pandemia y la celebración de su cumpleaños número 60 que se hizo en el estadio. “Ese día lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo ‘me voy, no estoy bien’", contó.

Además, aclaró que al otro día Luque se comunicó con él "me dijo que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa (sanatorio donde trabajaba). Yo dije que no tenía drama”.

Según el detallado relato del profesional, algunas horas después, Maradona llegó a la clínica y fue sometido a varios estudios que confirmaron que tenía un hematoma subdural considerado pequeño, leve”.

Luque decidió operarlo, a pesar de las advertencias

Marcos Correa, Burry y el neurólogo Cesarinni, fueron los tres profesionales que intervinieron en la evaluación del estudio y coincidieron en que el hematoma era crónico, que no era el responsable del cuadro clínico que tenía Maradona y que tampoco requería ser operado , porque no se trataba de una emergencia.

Pero a pesar de la recomendación de los médicos, Luque decidió operarlo de urgencia. “Le dije que la decisión del sanatorio fue que el hematoma no era quirúrgico, pero él consideró que sí y dijo que lo iba a trasladar para operarlo. Yo le dije ’nosotros hasta acá llegamos‘”, explicó Tunessi.

Por su parte, Burry detalló que en una reunión le dijo que: “Se le dé medicación, que lo vea el clínico, el cardiólogo y hacer un seguimiento neurológico. Hay hematomas que con tratamientos médicos se pueden ser reversibles. Para mí no había emergencia”.

Y Luque reiteró que: “Su criterio era que para él era quirúrgico. Él me dio sus explicaciones científicas, yo le di las mías y yo le dije, que en el sanatorio Ipensa no se iba a operar a ese paciente”. Fue así que Luque decidió que Maradona sea trasladado ese mismo día a la Clínica Olivos, donde lo operaron de urgencia.

En la declaración de este jueves, los médicos advirtieron de los riesgos que implicaban llevar a un paciente así a una sala quirúrgica, ya que había posibilidad de una infección, el peligro de la anestesia y hasta un mal posoperatorio. A pesar de todo eso, la cirugía se realizó con éxito.

Quienes participaron de la operación fueron cinco profesionales de la Clínica Olivos que no le permitieron a Luque intervenir.