La particular historia de Ben Brereton, el inglés que juega para la selección chilena gracias a un videojuego

Sin embargo, no fue su alto nivel futbolístico en el ascenso de Inglaterra lo que llamó la atención del pueblo chileno. Algo tuvo que ver el fútbol, pero no de la forma que uno creería, sino que a través de una pantalla.

Copa América 2024: cómo llegó Ben Brereton a la selección chilena

Pocos meses después de fichar por el Blackburn dio una entrevista con el programa de los Blackburn Rovers en la previa de un encuentro. Allí, le pidieron que cuente algo que la gente no supiera sobre él. En el medio de varias revelaciones poco trascendentes, como su amor por la serie Game of Thrones y su pasión por la PlayStation, reveló que era "mitad chileno".

"Mi mamá es de Chile y mi papá es de Inglaterra, así que soy mitad chileno. Los muchachos no me creían, pero mi mamá vino a Inglaterra cuando era joven y terminó con mi papá. Supongo que eso significa que soy elegible para jugar para Chile, ¿verdad?".

Brereton .jpg Qué tuvo que ver el FM 21 en la vida de Brereton

¿De dónde sale este vínculo con la selección chilena? Directamente desde sus abuelos maternos y su madre Andrea. Ellos se mudaron a Inglaterra cuando ella era chica, y años más tarde se enamoró y se casó con Martin, futuro padre de Brereton, que entonces era policía y futbolista amateur.

Esta información llegó a manos de Mark Hitchen, un hincha de Blackburn que trabajaba como investigador de Football Manager, un videojuego que permite gestionar por completo un club, desde sus instalaciones y personal hasta el mercado de pases del equipo principal. Al chequear la información, rápidamente le sumó una "segunda nacionalidad" a Brereton en el juego.

Fue entonces que Álvaro Pérez, un streamer chileno que se dedicaba a transmitir sus partidas de FM, notó el cambio en su nacionalidad al probar la versión beta de FM21 en octubre de 2020. El influencer lanzó una campaña por Twitter (ahora "X") bajo el hashtag "#BreretonALaRoja". Como es habitual en redes, la noticia se viralizó inmediatamente y los chilenos invadían su perfil con banderas del país sudamericano. A esto se le sumó el interés de su madre, que al conocer la noticia envió una foto al grupo familiar para darles a conocer el deseo de todo un país.

Quien finalmente formalizó el pedido fue el cazatalentos Ben Corbyn, que trabajaba para la selección de Chile como asesor. Si bien Brereton ya había jugado para las divisiones juveniles de Inglaterra, el interés y la posibilidad de representar al país de su madre lo motivó. Recién en mayo de 2021 recibió su primera citación para dos partidos de Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 -al que los trasandinos no lograron clasificarse-, con el uruguayo Martín Lasarte como DT.

"No me meto seguido en Twitter, pero sí, he escuchado historias. Les agradezco a todos los que han dejado en claro que puedo jugar con Chile. Cuando era más joven, esto no estaba en mi mente: era parte del seleccionado juvenil inglés. Pero cuando fui convocado, la cosa fue en serio: era momento de tomar una decisión", declaró en una de las primeras entrevistas que dio al conocer la noticia.

Brereton 2 .jpg Brereton se desempeña en el fútbol inglés.

Y agregó: "Un gran país, un gran equipo que ganó dos títulos de la Copa América... para mí iba a ser una experiencia brillante para aprender más sobre fútbol y jugar al lado de grandes futbolistas. No lo tuve que pensar demasiado".

Aunque no tuvo minutos en su primera cita, el tan ansiado debut llegó en la primera fecha de la Copa América 2021 frente a Argentina. Hoy es una de las principales cartas de ataque que tendrá el argentino Ricardo Gareca de cara a la Copa América 2024.