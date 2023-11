Mauricio Pinilla criticó la coronación de Lionel Messi: “Estamos todos locos”

Luego de no estar nominado en el último año, Lionel Messi finalmente consiguió su octavo Balón de Oro . El galardón, que llegó tras consagrarse en el Mundial con la Selección Argentina , sin embargo, no deja de generar polémicas. En esta ocasión fue Mauricio Pinilla quien salió al cruce.

El comentarista no terminó ahí su crítica, sino que agregó: "Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que Messi haya sido el mejor", en clara referencia a sus principales competidores en la contienda, Kylian Mbappé y Erling Haaland.