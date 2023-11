“Mentís”: Lionel Messi salió al cruce de un periodista español

I52H3S66AJCPZCSWOJVPAX44HA.jpg

El periodista, lejos de avivar la polémica, pidió disculpas. “Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”, escribió esta vez desde su cuenta personal. De esta forma, el número 10 dejó en claro que por el momento no hay nada conversado respecto a un homenaje que pueda recibir por parte de su ex club, el Barcelona, en el Camp Nou.

Lionel Messi y Gerard Romero ya habían tenido otro problema

El primer cruce entre ambos se había dado a mediados de 2023, cuando la salida del PSG estaba cerca. En esa ocasión, Gerard Romero publicó: “Uno de los hijos de Leo ha sufrido mucho en París en los últimos dos años, así que Antonela y los niños están presionando duro para el regreso de Leo”. El regreso finalmente no ocurrió y el campeón del mundo con la Selección Argentina se marchó a Miami.

En aquella ocasión, el astro argentino declaró: “Hubo muchas cosas que molestaron, por ejemplo cuando usan mucho a mi familia, que mi papá llamó a La Liga, o que uno de mis hijos la había pasado mal cuando es todo lo contrario. Mis hijos no se quieren ir de acá por lo bien que están”. Con dos problemas en menos de seis meses, la rivalidad entre ambos quedó establecida.