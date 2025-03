La peculiar respuesta de Lamine Yamal cuando lo compararon con Lionel Messi

Si bien los paralelismos con Messi seguirán apareciendo, el joven español deja en claro que su meta no es vivir bajo la sombra de la leyenda argentina. "Es un honor, pero yo intento escribir mi propia historia. Messi es el mejor de la historia, yo todavía estoy haciendo mis primeros pasos. Esas comparaciones a veces no ayudan", concluyó.

Lamine 1.jpg Lamine Yamal

El crecimiento de Yamal en el Barcelona y la Selección Española que lo llevó a ser comparado con Messi

"No miro mucho las estadísticas, juego para disfrutar, para que la gente disfrute y, obviamente, para ganar. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo", agregó Yamal, dejando en claro que su prioridad es el crecimiento propio y no la comparación con otros futbolistas, ni siquiera con el más grande de la historia.

A lo largo de la temporada, el juvenil se ha convertido en una pieza fundamental del Barcelona, ganándose un lugar en el equipo titular a pesar de su corta edad. Además, su desempeño con la Selección de España ha sido clave en su evolución. Su participación en la Eurocopa fue un punto de inflexión en su carrera y él mismo reconoce cómo cambió su mentalidad tras esa experiencia.

Lamine 2.jpg Lamine Yamal

El cambio en la vida de Lamine Yamal

"Antes era como un niño, pero desde que gané la Eurocopa todo cambió. Ya no parezco un niño, voy con más confianza. Cuando ganás un título, todos damos un paso adelante y eso se nota", explicó Yamal, reflejando el impacto que tuvo en su madurez tanto dentro como fuera de la cancha.

El atacante también remarcó cómo ha evolucionado su estilo de juego en los últimos meses. "Ahora tengo más confianza y me animo a hacer más cosas. Antes jugaba más simple, hacía lo que correspondía en cada momento. Ahora intento disfrutar más, inspirarme en mí mismo y hacer lo que me gusta en cada partido", aseguró, demostrando que está en plena consolidación como futbolista de élite.