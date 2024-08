La pelea del Pollo Vignolo con un panelista que se volvió viral

En ese contexto estaban analizando al River de Marcelo Gallardo, quien en la noche del miércoles derrotó a Talleres y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Justamente en ese debate que se generó, fue que el narrador cuestionó la postura de su compañero Marcelo Cholo Sottile.

“Con nuevo entrenador, un mercado que corrige el anterior, yo creo que lo fundamental de ayer es que dentro del carácter de juego River volvió a ser un equipo copero. Me hacen gestos, pero lo había perdido", disparó el panelista sobre el club de Núñez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1826658861073289245?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826658861073289245%7Ctwgr%5Ee84e788a1dcfadc17a1b050ab9bb63f30e3e5e64%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fratingcero%2Fescandalo-espn-el-pollo-vignolo-se-peleo-vivo-el-cholo-sottile-n170808&partner=&hide_thread=false "RIVER VOLVIÓ A SER UN EQUIPO COPERO"



¿Coincidís con esta frase del Cholo Sottile? El periodista expresó que, ahora que Gallardo es el entrenador, River es más candidato a ganar la CONMEBOL #Libertadores.



No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/Pi2RylQmbM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 22, 2024

Pero el Pollo salió al cruce: "Esperen, esperen, esperen. Porque da la sensación que Demichelis no hizo nada. Los dejó primero. Estás insinuando que con Demichelis no salía campeón de América, no me hagan creer que era malo".

Fue entonces que Sottile le retrucó: "Yo no dije nunca eso y no lo voy a insinuar, lo voy a decir. Es más candidato a ser campeón de América con Gallardo". Y agregó: “No estoy hablando de resultados, valoro mucho a Demichelis".

La dura noticia de ESPN contra el Pollo Vignolo

image.png

El próximo fin de semana se vivirá un auténtico espectáculo futbolístico en Avellaneda con el clásico entre Racing e Independiente, un partido que siempre despierta pasiones. Sin embargo, más allá de lo que ocurra en el campo de juego, la noticia que ha generado gran revuelo en los pasillos de ESPN y entre los hinchas es el cambio en la transmisión del encuentro.

Mariano Closs, uno de los relatores más icónicos de Argentina, será quien le ponga voz a este enfrentamiento tan esperado, mientras que Pollo Vignolo, habitual relator de los partidos más importantes, ha sido desplazado de este evento.

Esta decisión, que sorprendió a muchos, parece marcar un cambio en la estrategia de la cadena deportiva más popular del país. Closs, conocido por su estilo vibrante y su inconfundible grito de gol, ha logrado ganarse el corazón de los televidentes a lo largo de los años, consolidándose como una figura indispensable en los clásicos del fútbol argentino.