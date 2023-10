La pelea sin filtro de Azzaro con un nuevo panelista de ESPN: “Traidor”

La polémica se intensificó a medida que ambos protagonistas se lanzaron videos y comentarios en las redes sociales. Coscu respondió con contundencia, afirmando que su decisión de unirse a ESPN era un paso importante para él.

Qué dijo Flavio Azzaro de Coscu

El cruce no se limitó a las redes sociales, ya que Coscu mencionó que Azzaro había intentado entablar una relación amistosa en el pasado, pero él no estaba interesado. Este desacuerdo se transformó en un intercambio de comentarios ásperos.

Flavio Azzaro 2.jpg Flavio Azzaro

"Él decía: 'Yo nunca iría al Bailando por un Sueño'. Se muere por ir. ¿Y si no para qué va a ESPN?", aseguró el periodista antes de agregar: "Coscu va a ir al canal, él que ama tanto a Messi, al canal donde dijeron que querían que la Selección perdiera. Mirá cómo son las vueltas de la vida. Vas a ir al canal que hinchaba por Brasil en la Copa América. Que cuando terminó el partido ponías la tele y estaban con cara de culo. Te vas a rodear con ellos. ¿Sabés por qué? Porque sos igualito a ellos. Te morís por pertenecer. Lo pensé y lo dije siempre, y se comprobó. Te hacías el anti sistema y a la primera que pudiste le fuiste a tirar la piola al ratoncito".

Cuál fue la respuesta de Coscu para Flavio Azzaro

En medio de esta confrontación, Coscu hizo hincapié en que no estaba interesado en relacionarse con "esa gente" de los medios tradicionales y señaló que no estaba dispuesto a cambiar sus principios. Azzaro, por su parte, arremetió contra la decisión de Coscu de unirse a ESPN y lo acusó de buscar fama y dinero.

"Vos me buscaste a mí un montón de veces para arreglar las cosas y yo no tengo nada que arreglar con vos porque me caés como el orto y siempre me caíste como el orto y siempre me vas a caer como el orto", fue una de las fuertes respuestas de Coscu.