La pelea de Gabriel Heinze con un periodista que terminó mal: "Sos un maleducado"

"Yo puse el 4-4-2... tenía que elegir uno, me imagino que me lo decís porque lo puse y lo saqué, ¿no? Eso a mi no me cambia, yo estoy acá para hacer lo mejor para el colectivo. Si tengo que hacer lo mejor para el colectivo, lo voy a hacer y le pediré disculpas. Ellos pusieron dos medios y…”, empezó a decir Gabriel Heinze hasta que fue interrumpido por el periodista: “¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar mi respuesta o no te interesa?".

"No te molestes, no te molestes. No te enojes, digo", le pidió el periodista. Sin embargo, siguió respondiendo y volvió a preguntar algo. "Bueno, bueno, ya está entonces. ¿Qué querés que te explique si no me dejás explicar", le dijo Gabriel Heinze visiblemente enojado.

"No, yo te dejo explicar... sos maleducado, Gabriel. Sos un maleducado. Estamos hablando bien, si desconozco el tema por algo te pregunto", le respondió el periodista. "¿Cómo voy a ser yo el maleducado si yo estoy hablando y vos sos el que me interrumpís?", le respondió furioso.

"¡Pero dejame explicartelo y vos me interrumpís. ¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejas terminar? Te estaba explicando eso, porque estabamos jugando con dos medios. Nada más, pero no me dejas explicar. ¿Cómo te voy a faltar el respeto? Yo no soy un maleducado, eh. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís", cerró enojado.