La picante chicana de Argentinos Juniors a González Pirez tras el triunfo ante River

Ocurre que el defensor había asegurado que el mal estado del campo había conspirado contra las intenciones de su equipo, que mostró una de sus peores versiones desde que el entrenador ex Bayern Munich arribó para reemplazar a Marcelo Gallardo . Por ello, los locales mencionaron el tanto de Alan Lescano , que avanzó con pelota dominada y definió por encima de Franco Armani cuando el arquero había salido para achicar.

"Golazo por arriba de Alan, porque abajo estaba seco el césped", escribió el CM de Argentinos, que añadió dos emojis en el posteo llevado a cabo X. No contento con eso, el elenco comandado por Pablo Guede también publicó una secuencia de imágenes del gol en la que se lo puede ver al central lamentándose, junto con un breve texto que reza: "Golpe de KNOCKOUT" . La Banda, que venía de caer por penales frente a Temperley por Copa Argentina, perdió el invicto en el certamen doméstico y tendrá la chance de reponerse ante Tigre en el Monumental.

Qué había dicho González Pirez sobre el campo de juego de Argentinos Juniors

El zaguero del Millonario había esbozado los motivos por los cuales, según su visión, River había tenido tantas dificultades para hilvanar acciones de riesgo: "Hacen el partido cortado, no se puede jugar mucho. En definitiva tuvieron la jugada esa en la que se pusieron arriba, fue un duelo trabado, ellos encontraron ese gol y no pasó más nada. El resultado podría haber sido un empate tranquilamente, la verdad".

"NO SE DEJA JUGAR UN PARTIDO FLUIDO, NO DEJAN JUGAR Y ES LO QUE MÁS BRONCA TE DA" declaró González Pírez desde La Paternal.



Al mismo tiempo, el ex Atlanta United había advertido que el césped no estaba en las mejores condiciones: "Son canchas difíciles, canchas chicas, donde el pasto está seco, se hace difícil jugar y los árbitros tampoco colaboran mucho para que se haga fluido. Se hace todo muy cortado. Hay que seguir, no queda otra que seguir laburando. Ahora tenemos la Libertadores el jueves -contra Táchira- para tratar de ser los mejores primeros y seguir para adelante".