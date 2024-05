Demichelis golpeó la mesa: la contundente decisión que tomó en River

"Confío en el grupo. El responsable soy yo. Los chicos son profesionales y querían dar la cara . No nos salió un buen partido y no hay mucho más para explicar", comenzó el DT. Y anunció: "Lo hablamos recién con los dirigentes, estamos para doblegar esfuerzo. Estaba planificando mañana libre, pero vamos a entrenar . Nos vamos a hacer cargo de la situación"

“Hoy no pateamos al arco. Me cuesta recordar pasajes buenos a lo largo de los 90 minutos. Nos costó, pocas veces jugamos así, no logramos asociarnos. Por momentos lo luchamos, fue muy cortado, golpeado de ambas partes", agregó Demichelis sobre el partido.

"NOS FALTÓ JUGARLO EL PARTIDO"



Martín Demichelis reflexionó en conferencia de prensa que River fue superado por Argentinos Juniors y que "hablaremos fuertemente" de lo sucedido en los últimos dos partidos. pic.twitter.com/VGNx5F6Jne — Diario Olé (@DiarioOle) May 25, 2024

“Hemos dado una mala imagen en los últimos dos partidos, que no fueron en el Monumental. Veníamos de completar una muy buena semana. Hay que dar vuelta de página porque estos dos últimos partidos no jugamos el fútbol que nos caracteriza”, resumió el entrenador sobre el rendimiento de su equipo.

En cuanto a la crítica de los hinchas, manifestó: "Es lógico que la gente esté descontenta y no le agrade este River, a mí tampoco me gusta jugar así o quedar eliminado de la forma que quedamos (por Copa Argentina ante Temperley)".

Así fue la derrota de River frente a Argentinos Juniors

River cayó esta tarde en su visita a Argentinos Juniors por 1 a 0 y no pudo levantar cabeza en un aceptable encuentro disputado esta tarde, en La Paternal, en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional 2024.

Alan Lescano con un golazo, a los 40 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al equipo de La Paternal.

Con este resultado, el Millonario tuvo su primera derrota en el certamen y quedó con seis unidades, la misma cifra que alcanzó el Bicho con el triunfo de esta tarde.

En el inicio fue River el que comenzó mejor, ya que dominó las acciones, impuso sus condiciones y contó con una clara acción mediante du goleador Miguel Borja, quien sacó un remate que pasó apenas desviado al arco que custodió el arquero Diego "Ruso" Rodríguez.

Con el correr de los minutos, Argentinos Juniors logró equilibrar las acciones, ya que pudo generar y hacer lucir su juego aceitado, el cual acompañó con situaciones de peligro claras con Luciano Gondou, que coqueteó con el gol en tres oportunidades.

El encuentro decayó durante un prolongado período: la disputa del juego se dio en el mediocampo, lugar en el que estuvo un poco más lúcido el elenco local, pero sin tener las herramientas necesarias para abrir el marcador.

Cerca del final, Lescano fabricó un golazo -de vaselina- ante el arquero Franco Armani, que pese al esfuerzo, no pudo evitar la apertura del marcador a favor de Argentinos Juniors, que cuando reanudó el juego, estuvo cerca de firmar el segundo tanto con Gondou.

En el complemento, el elenco de La Paternal comenzó mejor y rápidamente acechó a la visita, incluso logró anotar un tanto por medio de Gondou, quien definió por arriba de Armani, pero el mismo fue anulado por un correcto fuera de juego.

Con el correr de los minutos, el encuentro decayó notablemente. River atacó con más orgullo que con ideas y esto se vio reflejado en el juego, ya que apenas contó con un cabezazo errático por parte de Leandro González Pirez, mientras que Argentinos coqueteó con el segundo tanto, pero no estuvo fino a la hora de definir.