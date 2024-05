Un famoso periodista de River reveló de quién es la culpa del fracaso en 2024

Por momentos el River de Martín Demichelis no da respuestas, al hincha Millonario no le gusta la actitud que toma en ciertos partidos y es por eso que el entrenador es cuestionado a pesar de los títulos obtenidos y recibe más de una silbatina cuando aparece en la pantalla grande del Más Monumental.

"Tengo entendido que el mundo River de los que deciden, no de los hinchas ni los periodistas, decidieron prescindir de los líderes. Ellos decidieron "nosotros no necesitamos líderes", entonces le pasa lo que pasó con Boca. (Franco) Armani no es un líder natural y River decidió prescindir de los líderes, porque se fue Enzo Pérez, (Nicolás) De La Cruz, se retiró (Jonatan) Maidana, (Javier) Pinola, los fueron limando a los líderes y no los fueron reponiendo, y fue una decisión institucional", contó hace días el periodista Hernán Castillo en una editorial para radio Continental.

En su explicación contó: "Los que manejan el fútbol de River, dirigencial, secretaría técnica y cuerpo técnico, decidieron desarmar el liderazgo que había en el vestuario y en River, lo desarmaron y así les está pasando. Trajeron un cinco mudo, y el suplente más. Dos centrales que no hablan, dos laterales que no sabemos cómo dicen las palabras, los delanteros juegan cada uno su partido. Es un equipo sin liderazgo"

Sobre el partido que River terminó empatando 2-2 ante Nacional de Uruguay tras ir con ventaja de dos goles en el marcador, dijo: "River no protestó, no se enojó, los choreraron, los cagaron a palos y no se enojó ninguno. En serio digo, "¿qué les pasa?", pero claro. No es natural esa pelea y ya pasó dos veces. Imaginense un partido con Palmeiras."