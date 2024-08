La picante declaración de Peillat tras gritarle el gol a Los Leones: "Que la sigan chupando"

El defensor habló al término del encuentro con TyC Sports y remarcó que no fue la primera vez que le tocó enfrentar al elenco celeste y blanco: "Con Argentina ya jugamos varias veces durante el año en la Pro League. Creo que es una cosa más normal ahora. Por ahí al principio sí es un poco 'uh, qué es esto', pero se dio de esa manera. El partido lo jugaron bien, no hay que desmerecer lo que hicieron, nos dormimos un poco en algunas situaciones. Al final es lo típico de que ellos empujan y empujan, y eso a los europeos les cuesta ".

Los que estamos sentados en el sillón no criticamos lo que obtuviste, Peillat: te puteamos porque festejás un gol que le hacés al país que te formó y donde naciste pero bue, qué vas a entender si no tenés Patria. pic.twitter.com/brlQM58ilb — solecito de noche (@NocheSolecito) August 4, 2024

Posteriormente, el hombre de Mannheimer no dudó en apuntar contra sus más acérrimos críticos luego de que recibiera insultos a través de las redes sociales: "Cada uno es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera. Creo que poca gente consiguió una presea en Argentina y que hoy te digan las cosas que te dicen... Me hace pensar que elegí bien. Muchas cosas las leo, en hockey no somos fútbol, no somos Lionel Messi. No somos ninguno de esos que representan al país".

Las duras críticas de Peillat a los jugadores de la selección argentina

Allí, Peillat, quien gritó el gol con alma y vida, lanzó un exabrupto que sorprendió a propios y extraños: "Hay que poner un poco la mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien y al que no, sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando". Luego, el atleta habló con los medios presentes en el Estadio Yves-du-Manoir y, lejos de abandonar la polémica, les pegó a sus excompañeros y aseguró que no extraña su paso por el elenco nacional.

"Sorete"



Porque no contento con gritarle un gol a su país, Peillat citó a Maradona para insultar a los argentinos: "Que la sigan chupando". pic.twitter.com/Y6vckDj5nm — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 4, 2024

"Hay jugadores que hasta me dan vergüenza, estaban al lado mío y me decían 'vamos todos juntos'. Después cuando miré para atrás estaba solo. Hubo gente que en ese momento se quiso acomodar por estar en el equipo, por tener privilegios. Yo no soy arrogante pero en ese momento ¿quién me iba a echar? Con los campeones no nos podemos sentar en una mesa. El referente del equipo no me puede dirigir la palabra, con eso digo todo. Para mí es un capítulo cerrado".

