La picante frase de Franco Colapinto a Ocon por sacarle la vuelta rápida: "Que cuide el planeta"

"Yo hablé con mi equipo y les dije 'largamos 15°, vamos a aguantar con una goma más dura a ver qué pasa'. No querían y los convencí , así que vamos definiendo la estrategia. Estoy contento, obviamente, porque fue una actitud un poco arriesgada pero salió bien. Creo que todo fue porque sabía que teníamos un muy buen ritmo , quería estar en aire limpio para mostrar un poco de lo que teníamos", graficó el oriundo de Pilar, quien advirtió que tuvo injerencia en las decisiones del equipo: "Capaz que si no tengo butaca el año que viene, me hago ingeniero" .

A su vez, entre risas, el corredor argentino lamentó no haber podido acumular su sexto punto desde que debutó en Monza: si bien había realizado la vuelta más rápida, lo cierto es que Esteban Ocon superó la plusmarca, pero no contabilizó debido a que no pudo ocupar uno de los primeros 10 escalones. "Tanto con las gomas duras como con las medias estuvimos bien, así que fue positivo el día. Una pena que me la haya sacado el francés, ¿Para qué entra a boxes? Gastan gomas... Que cuiden el planeta".

— SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2024

La confianza de Franco Colapinto con vistas a México y Brasil

Por otra parte, la joya albiceleste se sorprendió por la cantidad de seguidores que lo apoyaron en Austin y auguró una situación similar de cara a las próximas jornadas en México y Brasil: "No tengo dudas de que Interlagos va a ser una locura. La verdad es que me adapté rápido al circuito y eso me da mucha confianza". En la conversación con los técnicos de la franquicia por radio, el pichón de crack evidenció estar igual de optimista: "Es una locura la cantidad de argentinos que hay en las gradas. Estoy seguro de que podemos terminar este tour con algunos puntos más. Vamos a acabar fuertes este año".