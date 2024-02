La picante frase con la qué Tevez recibe a Racing en la cancha de Independiente

La fuerte frase de Carlos Tevez sobre el partido con Racing

"En los clásicos no existe la tabla. Uno puede llegar mejor y otro peor pero es un clásico y hay que ganarlo", aseguró Carlos Tevez, restándole importancia al presente de ambos equipos en la previa al partido.

En cuanto a los elogios de Gabriel Milito, Tevez expresó su agradecimiento: "Le agradezco a Gabi (Milito) porque yo no soy de la casa, y que un ídolo como él me respalde y le guste el equipo me hace muy feliz porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Es un gran entrenador y una gran persona".

El técnico concluyó la conferencia resaltando la importancia y la emoción de un clásico: "En un partido así es muy difícil trabajar en lo mental y en lo anímico, no hay cosa más linda que jugar un clásico. No tengo que motivar a los jugadores, el ser un clásico los tiene que motivar a ellos solos, ya está todo diferente desde el lunes".