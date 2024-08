La picante opinión de un ídolo de Boca sobre la llegada de Gallardo a River

Un histórico del xeneize se hizo eco de la vuelta del Millonario y afirmó: "Que Gallardo vaya a River no me inquieta".

“Que Gallardo vaya a River no me inquieta", expresó firme el exjugador del xeneize tras conocer la llegada del entreneador. Luego, profundizó los motivos: "Se fue porque el último año y medio le fue mal y no ganó nada. Y ojo, que los últimos dos superclásicos los perdió. Así que calma",