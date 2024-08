La picante respuesta de Diego Martínez al Pipi Romagnoli tras el triunfo de Boca en el clásico: "Los pasamos por arriba"

Sin embargo, la polémica por la infracción dentro del área continuó al finalizar el encuentro y el Pipi Romagnoli hizo saltar chispas durante la conferencia de prensa: "Una bronca terrible. No puede ser que (Pablo) Echavarría cobre de esa manera. Me voy re caliente. Hicimos las cosas bien y no nos llevamos nada. No pido que jueguen para nosotros, pero sí que no nos perjudiquen". Posteriormente, Diego Martínez recogió el guante y replicó las críticas del DT del Ciclón.