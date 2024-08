Romagnoli estalló contra el arbitraje tras la derrota de San Lorenzo ante Boca: "Me voy re caliente"

"Una bronca terrible. Una bronca terrible. No puede ser que el árbitro cobre de esa manera. Habíamos hecho un primer tiempo buenísimo , neutralizando al rival, teniendo la pelota, generando situaciones. El primer penal lo cobra, pero tarda 5 minutos porque va al VAR a ver si había falta para Boca para anularlo . Hay otra falta a Andrés que ni va a verla. Es un penalazo. No la va a ver porque sabía que era penal y si lo iba a ver lo tenía cobrar", sentenció el estratega, visiblemente ofuscado por el desempeño del encargado de impartir justicia.

"TENGO UNA BRONCA TERRIBLE, HUBO UN PNAL SOBRE VOMBERGAR Y NI LO FUERON A VER"



El Pipi Romagnoli apuntó al arbitraje de Echavarría en la Bombonera.



Luego, el DT siguió poniendo el foco en la tarea del colegiado: "En un momento empezó con las chiquitas que te meten al rival en tu área. Un empujón de Giménez sobre Romaña en el primer tiempo, lo deja seguir y genera una situación de gol para Boca. En el segundo tiempo hubo un empujón y de ahí viene la situación del centro y el gol de ellos. Después, en una falta que Leguizamón juega rápido la corta porque quiere amonestar. Así estuvo todo el partido".

En esa sintonía, el entrenador aseguró que el tanteador final no reflejó lo que ocurrió dentro del campo de juego: "Me voy re caliente. Hicimos las cosas bien y no nos llevamos nada. No pido que jueguen para nosotros, pero sí que no nos perjudiquen". Además, el orientador explicó que la participación del Matador en la Copa Libertadores no colaboró para que disfrutaran del descanso suficiente antes del cotejo: "Muchos de los que hoy jugaron 90 minutos van a tener que volver a jugar el martes un partido decisivo con Mineiro".