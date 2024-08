Otra "macana" de Altamirano y la furia de los hinchas de San Lorenzo

Mineiro presionó en el inicio de la segunda etapa, y tras un grosero error de Altamirano en un despeje de la pelota, el delantero Paulinho definió con el ángulo cerrado y estampó el 1 a 1 para el conjunto brasileño.

#LIBERTADORESxFoxSports | GOL DE ATLÉTICO MINEIRO: falló Altamirano tras el tiro de Fausto Vera y la empujó Paulinho. Están 1-1 en el Nuevo Gasómetro.



— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 14, 2024

Los dirigidos por Leandro Romagnoli tuvieron más la pelota y buscaron el triunfo ante un Mineiro que de a poco se fue replegando y se conformó con la igualdad, pero la falta de ideas y de espacios le negaron el tanto al local.

Este miércoles en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, el club de Boedo deberá visitar a Mineiro para clasificar a los cuartos de final, aunque durante el fin de semana tendrá que afrontar el clásico ante Boca en La Bombonera.

Síntesis de San Lorenzo-Atlético Mineiro

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nahuel Arias, Gonzalo Luján, Gastón Campi, Elías Báez; Nicolás Tripíchio, Eric Remedi, Elián Irala, Matpias Reali; Iván Leguizamón y Alexis Cuello. DT: Leandro Romagnoli.

Atlético Mineiro: Éverson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera; Guilherme Arana; Bernard; Deyverson y Paualinho. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 17m Alexis Cuello (SL).

Goles en el segundo tiempo: 13m Paulinho (AM).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Santiago Sosa por Remedi (SL); 28m Nahuel Barrios por Leguizamón (SL); 29m Alan Franco por Otávio (AM); Cadu por Deyverson (AM); 36m Nahuel Bustos por Reali (SL); 38m Matías Zaracho por Bernard (AM); Alisson por Scarpa (AM).

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).