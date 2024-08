Un partido con sello de crack: Aaron Anselmino, la gran figura en el triunfo de Boca ante San Lorenzo

Su entrega incansable significó un plus en los momentos más complejos y también tuvo presencia en las dos áreas: se la bajó a Milton Giménez para la igualdad cuando apenas iban un puñado de minutos en la segunda etapa; en la conquista que desniveló el tanteador hizo un extraordinario cambio de frente que llegó a los pies del delantero ex Banfield; y en el último festejo le cedió un pase largo con categoría a Miguel Merentiel .

Curiosamente, el entrenador Diego Martínez no lo tendrá como alternativa de cara al duelo de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro: la dirigencia no lo anotó en la lista de buena fe debido a su transferencia al elenco londinense y sí lo hizo con Brian Aguirre, uno de los refuerzos recién llegados en el último mercado de pases. De todas formas, el wing ex Newell's no juega desde hace dos encuentros y la dupla central del elenco de La Ribera surge como una de las falencias más resonantes.

La alegría de Anselmino: "Lo ganamos por garra"

"Me tocó estar lesionado durante mucho tiempo y volver a esta cancha con un triunfo es muy lindo. Estoy muy contento porque están pasando cosas buenas", declaró el pibe de 19 años en zona mixta. A su vez, el pichón de crack, que continuará vistiendo la camiseta de Boca al menos hasta diciembre -después, los Blues tendrán la posibilidad de hacer uso de la repesca más allá de la cesión por un año- marcó el camino: "Lo ganamos por garra, cuando tuvimos que meter, metimos. Quiero aportar mi granito de arena al grupo para seguir sumando".