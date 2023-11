La premonitoria frase del técnico del Fluminense a horas de jugar con Boca la final de la Libertadores

Fernando-Diniz-Fluminense.jpg

En continuación con su relato, Diniz dijo: “Obviamente lo que pase mañana cambia el estado“, y agregó: "lo más importante no es cómo me ve la gente, sino cómo me veo a mí mismo. Si no fuera así estaría ansioso”.

En su relato, dejó en claro que lo toma con tranquilidad: “Eso no es lo que va a cambiar mi vida, entre o no el balón. Lo que determina es nuestra capacidad de trabajar para llegar a esa final. Cuando llegué el 1 de mayo del año pasado, ¿quién hubiera pensado que estaría aquí?”.

Y agregó: “Estoy concentrado en mi trabajo. Nuestras vidas no están a merced de lo que suceda en el partido de mañana. Estamos preparados, trabajamos todos los días. Realmente espero que los jugadores estén todos muy unidos para hacer un gran partido mañana”

A horas de la final en el Maracaná por la Libertadores, el entrenador fue consultado sobre el equipo titular que enfrentará al equipo de Almirón. En medio de risas, Diniz citó: “A diferencia de Almirón, el equipo habrá que imaginarlo", aunque afirmó que "hace tiempo" la sabe.

La importancia de trabajar las unión del grupo

"Mis pilares son las buenas relaciones, los buenos vínculos. Esto es parte de las otras cosas, de la planificación táctica, para que los jugadores se sientan cada vez mejor en el campo. Tener la confianza y el coraje para hacer lo que tienen que hacer. Se trata de establecer buenas conexiones y, sobre todo, buenas conexiones entre ellos", agregó en conferencia.