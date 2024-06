La primera entrevista de Thiago Messi: el gol más bonito de su padre y sus principales definiciones

Todo se dio en el marco de una liga juvenil, organizado por la liga de España y la fundación de José Ramón de la Moren a, llamada La Liga Futures . El mismo periodista realizó la particular entrevista a Thiago Messi , de 11 años.

Dijo que pasó más nervios jugando su partido, que cuando ve a su padre en un partido. En otra consulta, contó que le pega mejor con la pierna derecha. "Con la izquierda no puedo, práctico bastante, pero no he salido como mi padre", reconoció el primogénito de Lionel Messi.

Os dejo algunas fotos de la entrevista y el link para poder verla entera. Merece la pena! https://t.co/7v0AXShZjo pic.twitter.com/Vxrgk21EUo — JRamón de la Morena (@jrdelamorena) June 14, 2024

Al respecto de recuerdos de goles de su padre, consideró que el más bonito fue en la final de Barcelona con Manchester United por Champions League, donde Messi hizo un gol de cabeza. Lo más llamativo, es que Thiago por aquel entonces, en 2009, solo tenía 3 años.

"Voy a jugar con la Selección argentina en un futuro", sostuvo Thiago Messi.

Lionel Messi explicó por qué no jugará los Juegos Olímpicos

Lionel Messi ha confirmado que no formará parte de la Selección Argentina Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que obliga al entrenador Javier Mascherano a buscar otro futbolista mayor para ocupar uno de los tres cupos permitidos para jugadores mayores de 23 años. Con las confirmaciones de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, dos de los campeones del mundo en Qatar 2022, la baja de Messi marca un cambio significativo en los planes del equipo.

En una entrevista con ESPN, Messi explicó sus razones: "Hablé con Mascherano y la verdad que los dos enseguida entendimos la situación. Es un momento difícil por el hecho de que ahora está la Copa América y serían dos o tres meses seguidos que estaría fuera de Inter Miami. Y sobre todo que a esta edad tampoco estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos. Sería demasiado hacer dos torneos seguidos".

La Copa América 2024 se celebrará del 20 de junio al 14 de julio, con la final programada para el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Si Argentina llega a la final, Messi no tendría descanso, ya que la MLS no se detiene y los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo entre el 24 de julio y el 9 de agosto. La exigencia física de participar en dos torneos consecutivos es un factor determinante en la decisión de Messi.

El propio Messi recordó con nostalgia su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde ganó la medalla de oro: "Tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico y haberlo ganado junto a Mascherano, también. Fue una de las experiencias más lindas a nivel deportivo. Ojalá que a todos los chicos que les toque ir lo disfruten como yo y que lo vivan mucho porque es especial y diferente a todos". En aquella ocasión, a pesar de la resistencia inicial del Barcelona, Messi pudo unirse al plantel gracias a la intervención de Pep Guardiola y fue fundamental para el éxito del equipo.