La primera foto de Enzo Fernández en vacaciones tras el escándalo por el racismo

Después de pedir una disculpas desde su cuenta de Instagram Enzo Fernández se llamó a silencio y no volvió a aparecer, hasta ahora que compartió en sus stories una foto en un avión junto a sus dos hijos Olivia, de cuatro años, y Benjamín, de ocho meses.

Enzo 1.jpg Enzo Fernández y sus hijos

Cómo fue el incidente de la canción de Enzo Fernández

Cuando se viralizó la canción de la Selección la reacción no tardó en llegar desde sus compañeros de equipo. Wesley Fofana, uno de los jugadores franceses del Chelsea, calificó la acción como "racismo desenfrenado" en una publicación en redes sociales. Esta denuncia desencadenó una ola de críticas hacia Fernández, y varios jugadores franceses del Chelsea, incluidos Benoit Badiashile, Malo Gusto y Axel Disasi, dejaron de seguir al argentino en Instagram.

Enzo Fernández no tardó en emitir una disculpa pública, asegurando que "esas palabras no expresan (sus) creencias y carácter". Añadió que "la canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras".

Enzo 2.jpg Enzo Fernández

Qué sanción podría tener Enzo Fernández en el Chelsea

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) aún no ha tomado medidas, pero la posibilidad de una sanción no ha sido descartada. Onwere argumenta que si Fernández fuera un jugador inglés, la FA probablemente habría intervenido rápidamente. Según Onwere, "la FA puede mirar y ver cómo ha manejado esto el Chelsea antes de decidir qué tipo de postura tomarán". En caso de que la FA se involucre, Fernández podría enfrentar una suspensión significativa bajo las regulaciones de discriminación, que estipulan sanciones de seis a doce partidos para la mayoría de los actos de discriminación.

Rodrigo De Paul, uno de los motores emocionales de la Selección Argentina, defendió a su compañero de equipo en una entrevista. "Creo que si alguna persona, o algún compañero de Enzo como sucedió, se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social. Ahí hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver", señaló De Paul.