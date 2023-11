La promesa del Dibu Martínez que cumplió por la Selección Argentina

En una entrevista, Jorge Peta contó cómo era el Dibu Martínez cuando era un niño: “Era un pibe de hablar mucho adentro de la cancha. Ordenaba a los compañeros y tenía una voz de mando importante. No tan así como lo vimos en la Copa América, pero se veía que era un tipo firme. Te hablaba y te volvía loco. Muchas veces le pedían que ‘apagara la radio’”.

Dibu Martinez 1.jpg Dibu Martínez

“Una vez el padre me contó que con el hermano se habían puesto a patearle y que no querían irle fuerte. ‘¿Qué te pasa? ¿Tenes miedo de lastimarme? Pateame más fuerte’, les dijo el Dibu. Esto ya te marca cómo era. Tenía una personalidad tremenda”, agregó el ex entrenador del Dibu Martínez.