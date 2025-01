La queja de Julio Vaccari con los dirigentes de Independiente por los refuerzos del Rojo

El entrenador de 44 años no dudó en expresar su preocupación por la falta de variantes en algunas posiciones clave del equipo. "Cuando entraron los dirigentes, lo primero que les dije es los jugadores que nos faltan. Después, la institución evaluará qué puede hacer y qué no", declaró Vaccari con franqueza.

Vaccari 1.jpg Julio Vaccari

Julio Vaccari, contundente: "No podemos competir sin un defensor más y sin extremos"

Uno de los pedidos más insistentes del DT es la llegada de extremos, algo que considera fundamental para su esquema de juego. "Disfruto ver a los wines y no me resigno a no tenerlos en el equipo. Los pedí el semestre pasado, los pido ahora y los seguiré pidiendo. No es un capricho, es lo que necesita el equipo para jugar como yo quiero", enfatizó.