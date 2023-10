La renuncia que dejó a todos sorprendidos en el mundo River

La decisión de Nápoli, que ha desatado una serie de especulaciones, se relaciona directamente con las elecciones y su futuro político. Nápoli se postuló como candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por la fuerza política "La Libertad Avanza", liderada por Javier Milei.

Qué había dicho Juan Nápoli antes de renunciar a River

El ahora exasesor de River Plate había anticipado sus aspiraciones políticas en meses anteriores, destacando su compromiso con esta nueva etapa de su vida: "Me veo muy bien en ese cargo, la verdad. El Congreso es un lugar fundamental para lo que viene, pero es una posición que antes no había pensado. Creo que es desde donde mejor puedo ayudar a Javier (Milei). Siempre me tuve mucha confianza y creo que estoy ante una oportunidad, quizás la más importante de mi vida, y no la voy a desaprovechar".

River 2.jpg Una renuncia en River sorprendió a todos

La partida de Nápoli, actual Presidente del Banco de Valores y miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, plantea interrogantes sobre el futuro de las decisiones comerciales y ejecutivas del club. Su rol en el club había estado centrado en asesorar a Jorge Brito en temas económicos y financieros, y su salida deja una vacante importante en la estructura dirigencial de River Plate.