La respuesta de Paredes tras el pedido de "títulos" de Riquelme

A través de recientes declaraciones, Juan Román Riquelme le hizo una llamativa exigencia de manera abierta al plantel de Boca Juniors. Apenas unos días antes de que comenzará el torneo Apertura, el presidente Xeneize fue muy tajante con su mensaje para los jugadores , a horas del inicio de la competencia. Ahora, quién salió a responder fue la gran figura del equipo, Leandro Paredes .

"Los jugadores saben que este año tienen que darle una alegría al hincha. Y cuando te digo eso, me refiero a que tienen que darle un título", fue el mensaje de Riquelme. Luego, en este juego mediático, respondería el jugador de la Selección Argentina.

“Yo soy uno de los que piensa que voy a estar toda mi vida en deuda con Boca, así que haga lo que haga, consiga lo que consiga, voy a estar siempre en deuda con la gente”, dijo el capitán de Boca, de alguna manera despegándose de ese pedido casi personal de Riquelme, pero sí sabiendo internamente que el pedido de Román es lógico y hasta casi una obligación para el plantel.

Embed - Diario Ole en Instagram: " "VOY A ESTAR TODA MI VIDA EN DEUDA CON BOCA" Firma: LEANDRO PAREDES @catasarra @gonzalosuli" View this post on Instagram

Es decir, el volante de 31 años no le quitó pesó a lo que pretende Riquelme porque de hecho es también su deseo, el de ser campeón con Boca. Si bien ya pudo coronarse en su primera etapa en el club (Apertura 2011 y Copa Argentina 2012), no es lo mismo esta vez en donde tiene un protagonismo y una una responsabilidad mayor, y volvió en 2025 -entre otras cosas- justamente para eso.

El presente de Leandro Paredes en Boca

También Leandro Paredes sabe de la importancia de obtener un título para cortar con la sequía que arrastra Boca: en marzo próximo se cumplirán tres años de la última vez que el club pudo obtener una estrella, cuando le ganó 3-0 a Patronato la Supercopa Argentina con los tres goles de Darío Benedetto.

Desde su llegada no sólo dejó clara la intención, sino que además se convirtió en un pilar dentro y fuera de la cancha, lo que sin dudas sirvió para que Boca volviera a la fase de grupos de la Libertadores, sin dudas el desafío más grande de este año. También sirvió para que el equipo comenzará con el pie derecho este torneo Apertura.

image

Se hizo cargo de un tiro libre en la banda derecha, muy cerquita del córner, y le puso la pelota en la cabeza a Lautaro Di Lollo para que rompiera el cero en una noche que había empezado a complicarse desde el resultado. Un arma letal de Boca, ya que es la quinta vez desde su regreso que el 5 se pone el traje de asistidor.

“Fuimos muy sólidos, fuimos pacientes y tuvimos la paciencia para ganar. Hicimos un partido inteligente, el que preparamos y nos llevamos tres puntos muy importantes ante un rival muy difícil”, dijo después del 1-0. Y completó: “Nos estamos preparando de la mejor manera, era difícil arrancar después de de una buena pretemporada, pero lo hicimos muy bien, tenemos un año muy largo por delante. El desgaste va a estar, siempre cuesta en los primeros partidos, pero poco a poco nos vamos a ir encontrando”.

Así puso primera Boca, también Paredes, que si bien se enfocó en el equipo y en ir paso a paso, consciente de que el pedido de Riquelme estará siempre presente durante este año.