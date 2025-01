La salida de Miguel Russo cuando le dieron a elegir entre un arquero francés y un holandés para San Lorenzo

El mercado de pases de verano en el fútbol argentino no deja de sorprender. Tras la llegada estelar de Iker Muniain a San Lorenzo, el club que dirige Miguel Russo podría concretar otro golpe de alto impacto con la incorporación de un arquero neerlandés que fue parte de la Selección de Países Bajos en el Mundial 2022, u otro francés.

En una improvisada conferencia de prensa en el Gran Parque Central, al director técnico le mencionaron el nombre del futbolista del Montpellier y rápidamente respondió: "Eh, ¿tanto? Inglés sé. Francés, no. Tengo que estudiar".

Y, ante la aclaración sobre que el futbolista hablaba en español, por su paso por el Atlético de Madrid, Miguelo fue por más: "No digo más yo. Pero... no me hagan estudiar francés". Y todo, con una infaltable sonrisa.

Lecomte, de 33 años, fue titular en 14 de los 17 partidos que Montpellier disputó en lo que va de la Ligue 1 y recibió 34 goles, mientras que en España tuvo paso por el Atlético de Madrid en 2021/22 y por el Español 2022/23. Por otro lado, en su país jugó en Lorient, Dijon y el Mónaco.

El arquero neerlandés que buscó San Lorenzo

El interés por Noppert fue confirmado por el propio arquero en diálogo con ESPN Netherlands: “Sí, es real el interés, se lo informaron a mi representante. Es algo muy positivo, me gustaría, pero todavía no se contactaron con el club”.

“Quiero jugar. Es un honor que se presente un club así. Tuve la oportunidad de jugar contra Argentina en el Mundial y lo que ocurrió en las tribunas fue una auténtica locura. He visto vídeos, con San Lorenzo pasa lo mismo”, expresó el arquero de 30 años, quien milita en el SC Heerenveen.

La llegada de Noppert a San Lorenzo aún depende de varios factores. Miguel Ángel Russo, actual director técnico del Ciclón, aún no dio el visto bueno definitivo para su incorporación. El entrenador prefiere realizar un último intento por fichar a Washington Aguerre, arquero uruguayo que quedó libre tras su paso por Peñarol.

Sin embargo, las altas pretensiones económicas del charrúa complican su contratación, dejando el camino allanado para que Noppert se convierta en el nuevo dueño del arco azulgrana.