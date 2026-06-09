La selección Argentina, en un amistoso áspero, le gana a Islandia

La lluvia y la amenaza de tormenta eléctrica en Alabama finalmente no frenaron el amistoso, en la previa del Mundial 2026.

Scaloni cuida a algunos jugadores en el amistoso de la selección Argentina ante Islandia.

La selección Argentina disputa su último amistoso previo al Mundial 2026 contra Islandia , aunque el encuentro estuvo cerca de la cancelación por las fuertes tormentas y el estado del campo de juego del Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama, finalmente se jugará en tiempo y forma.

Por las condiciones climáticas y por los lesionados que tiene el plantel, Lionel Scaloni decidió guardar a varios de los titulares, entre ellos Lionel Messi, que irá al banco de suplentes, y le dará la oportunidad a otros futbolistas, para que sumen minutos.

La primera clara del encuentro la tuvo Islandia a los 3 minutos, que salió rápido de contra tras una buena jugada de Nico Paz, y luego de un desborde por la izquierda, Ellertsson definió desviado con el arco vacío.

MESSI, SUPLENTE ANTE ISLANDIA El astro argentino empezará en el banco ante los europeos, en el duelo que inicia a las 22.00 horas pic.twitter.com/vKnViK4II9

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064517812480086287?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ISLANDIA TUVO EL PRIMERO!



A los 3', Ellertsson tuvo la chance de abrir el marcador ante #Argentina, pero su remate se fue por encima del travesaño. Minutos después, Barco convirtió el 1-0 para la Albiceleste. pic.twitter.com/0ZwTxjOmkt — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

A los 8 minutos llegó el 1-0 de Argentina: tras una pelota parada, Simeone peleó la pelota en el área, que le terminó quedando a Barco en la medialuna, y con un fuerte zurdazo abajo, marcó el primer gol del partido.

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Gol de Valentín Barco ante Islandia pic.twitter.com/0VhDlo0CwC — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) June 10, 2026

A los 40 minutos, luego de casi media hora de poco juego vertical, Paz tuvo una clara tras una gran asistencia de Barco, pero el arquero Olafsson puso el pecho para evitar la segunda caída de Islandia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2064525731611189522?s=20&partner=&hide_thread=false El pase del Colo Barco a Nico Paz, me emocioné pic.twitter.com/FvFaw0FZKJ — Toto (@palertermo) June 10, 2026

Los datos del partido entre Argentina e Islandia

Amistoso internacional

Argentina - Islandia

Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)

Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos).

VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos).

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elias Olafsson; Victor Palsson, Andri Baldursson, Daniel Gretarsson Hordur Magnusson, Logi Tomasson; Hakon Haraldsson, Mikael Ellertsson, Isak Johanesson; Orri Oskarsson, Albert Gudmunsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.