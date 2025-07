La sorpresa que se llevó la Roma en medio de las negociaciones con Boca por Leandro Paredes

Desde Italia informan que el Xeneize aún no ejecutó la cláusula de rescisión y dejó desconcertados a los directivos de La Loba.

Leandro Paredes será jugador de Boca . Pero por el momento, Miguel Ángel Russo no podrá contar con el para los trabajos de pretemporada. Según informaron desde Italia, recién la semana próxima se destrabaría por completo la situación y quedaría próxima la firma. En las últimas horas se dio una situación que sorprendió a los directivos de la Roma .

Desde Italia informan que expiró la cláusula de salida fijada en el contrato de Paredes con la Roma que le permitía desembolsar 3,5 millones de euros para quedar libre y tener el camino allanado para confirmar su retorno a Boca. Así lo había mencionado el periódico Il Tempo, que precisaba el deadline para el 30 de junio. Medios romanos inclusive aseguran que no existieron avances sobre la transferencia, aunque lo cierto es que en el Xeneize tienen otra versión.

image.png

Tras la eliminación de Boca en el Mundial de Clubes, Riquelme fue cauto a la hora de referirse al posible fichaje del hijo pródigo: “Hablé cuando llegué acá hace quince días, Leandro sabe la relación que tengo con él, tiene las puertas abiertas de nuestro club, es todo lo que puedo decir”.

Mientras tanto, desconcierto total en Roma

Por su parte, el medio italiano Il Messaggero hizo referencia a alguna urgencia económica que transita la Roma para cubrir algunas multas por parte de la UEFA y la necesidad de hacer caja con algunos juveniles además de esta posibilidad de venta de Leandro Paredes.

La Loba pretende recaudar 10 millones de euros en este mercado y, si se concreta la operación del argentino a Boca, ya cubriría más de un tercio de esa suma. En tanto, el entrenador Gian Piero Gasperini está al tanto de la inminente partida de Paredes y ya busca alternativas en la plantilla y el mercado.

leandro paredes bombonera.jpg

Leandro Paredes se encuentra en Argentina después de haber disfrutado vacaciones familiares en Miami, donde acudió a ver Boca junto a Paulo Dybala. El cordobés, que también pertenece a la Roma, se entrenó con él en el Predio de la AFA en Ezeiza y planifica lo que será la próxima temporada en la Serie A. Ante la consulta de la posibilidad de incorporar a la Joya, desde el Xeneize fueron contundentes: “No hay nada”. El ex Instituto de Córdoba tiene contrato con la Loba hasta junio de 2026.

En el Boca Predio, a Paredes ya le guardan el dorsal número 5 que hasta ahora pertenecía a Rodrigo Battaglia y hasta se habla de una posible capitanía. Está casi todo listo, pero hasta que no se firmen los papeles no habrá anuncio. Miguel Russo tendrá que iniciar los trabajos sin el campeón del mundo, a la espera de novedades por la posible postergación de la primera fecha del campeonato ante Argentinos Juniors en La Paternal. La solicitud de la directiva boquense a la AFA todavía no tuvo respuesta.

La idea del cuerpo técnico azul y oro es tener más días de planificación y recién estrenarse contra Unión de Santa Fe en la segunda fecha del Clausura, en la Bombonera. Hay que decir también que, a fines de este mes, Boca se enfrentaría a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina.