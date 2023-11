Deportes La Mañana Heinze La tajante decisión de Heinze tras la derrota de Newell's frente a Boca

El Gringo aseguró que dirigirá su último partido en la Lepra frente a Defensa y Justicia, en el cierre de la Copa de la Liga.







La derrota de Newell's frente a Boca en La Bombonera representó mucho más que un desliz en la Copa de la Liga: la Lepra acumula cuatro partidos sin triunfos en el certamen doméstico, está fuera de los puestos de clasificación a la próxima fase y, para colmo, solo un milagro podría depositarlo en una competición internacional el año que viene. En medio de un contexto hostil, el entrenador Gabriel Heinze confirmó que el próximo cotejo del elenco rosarino será el último con él a cargo del primer equipo.

El Gringo aseguró en conferencia de prensa que el encuentro que los santafesinos tienen pendiente ante Defensa y Justicia, por la jornada 14 del torneo, será su despedida: "No sé qué responder, sinceramente. Hoy me toca estar en el lugar más lindo. Yo no sé si va a haber otro sitio en el que vaya a trabajar poniendo el corazón. A veces los técnicos toman desafíos por lo económico, pero yo tengo esa mezcla que es muy difícil encontrarla".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1723835816290480394&partner=&hide_thread=false [CONFIRMADO] Gabriel Heinze DEJARÁ DE SER EL DT de Newell’s a partir del próximo fin de semana. pic.twitter.com/aF0eNHxrMD — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 12, 2023 Al mismo tiempo, el DT dejó entrever que el desgaste lo llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado al finalizar la temporada: "No sabés dónde te va a llevar la vida. Pero sé que viví un año muy lindo y me han dejado trabajar muy bien. Me va a faltar esa sensación de levantarme todos los días e ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y muy rico. Yo pongo el corazón y muchas cosas más en juego, eso es muy lindo".